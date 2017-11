Estudantes do Acre criam foguete de plástico que atinge mais 150 metros de distância

Foram vários meses de testes ao ar livre e correções da estrutura no laboratório até os estudantes chegarem ao modelo que alcançasse mais de 120 metros – a distância necessária pra equipe ficar no grupo de campeões da Mostra Brasileira de Foguetes.

O foguete desse trio alcançou 153 metros – 16ª melhor marca da Mostra Brasileira de Foguetes, que ocorreu no Rio de Janeiro. E isso os colocou no grupo de campeões do evento nacional.

“O que mais vai influenciar no bom resultado, além de uma boa pressão obtida com os reagentes, vai ser uma boa aerodinâmica do foguete. O peso está bem balanceado, as asas estarem boas e adequadas para que ele consiga uma boa trajetória, um bom voo e, consequentemente, um bom alcance”, destaca.