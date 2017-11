Em Rio Branco, centrais sindicais protestam contra a Reforma Trabalhista

Trabalhadores de várias categorias protestaram contra a Reforma Trabalhista e também contra a privatização dos Correios e Eletrobras. A manifestação foi realizada em frente à Prefeitura de Rio Branco, no Centro da capital, com representantes dos sindicatos de professores, bancários, urbanitários, mototaxistas e motofretes.

Uma equipe do Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTran) organizou o trânsito no local. A organização não informou o número de participantes.

Já o secretário-geral do Sindicato dos Correios no Acre, Cleylton Nogueira, afirma que os trabalhadores estão sendo muito afetados com a privatização da empresa e teme que a categoria perca os benefícios trabalhistas. A reforma, segundo ele, acaba reduzindo os direitos dos funcionários. O grupo fez panfletagem e chegou a fechar a Avenida Getúlio Vargas com cartazes contra a reforma.