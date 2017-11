Cinco são presos por envolvimento no homicídio de trabalhador rural morto na semana passada em Tarauacá

A Polícia Civil conseguiu prender, em Tarauacá, cinco suspeitos de envolvimento com o assassinato do trabalhador rural Orleílson Mendonça, registrado em um balneário, na semana passada. Todos tiveram os nomes divulgados.

Na lista dos alvos, todos são homens: Sávio Moura da Paixão, os irmãos José Nairo de Abreu Oliveira e Antonio de Abreu Oliveira, vulgo “Dó”, outros dois irmãos José Rodinei Ramos Passos, vulgo “Pé de Urso” e Antonio Ronei Ramos Passos.

As investigações aponta que todos eles tornaram-se autores do bárbaro crime de homicídio que foi praticado Comunidade do Maracanã, na BR-364. O grupo teria usado pedaços de madeira e barras de ferros, além de facas para matar o jovem.

A Polícia Civil está apurando os fatos para identificar a verdadeira motivação do delito. Alguns dos presos são primos da vítima e tendo conhecimento do rota da vítima, formaram um consórcio para matá-lo. As informações são do Blog do Accioly.