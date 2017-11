Braços, pernas e cabeça de mulher esquartejada são achados em segunda mala em igarapé no AC

A família da diarista Marcela Andreia esteve novamente no Instituto Médico Legal (IML) em Rio Branco para reconhecer outras partes do corpo da mulher, que foi morta e esquartejada. Os braços, pernas e cabeça da mulher foram achados em uma segunda mala nesta sexta-feira (10).

A primeira mala com alguns membros do corpo da mulher foi achada na terça-feira (7) por moradores do residencial Canaã, em Rio Branco. Três dias depois, outra mala foi achada no mesmo local, no igarapé da Judia, com os outros membros.