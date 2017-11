BÁRBARO: Membros do CV matam comparsa, queimam corpo e enviam vídeo à família

com requintes de crueldade. Orenildo R. L., 27, foi preso acusado de matar a facadas, queimar e ocultar o corpo de Jamisson de Oliveira Alencar, 22. A execução aconteceu na noite do último feriado de finados (02), em um lago na Estrada do Anel Viário, próximo à Estrada da Penal, zona rural de Porto Velho. Agentes da Delegacia de Crimes Contra a Vida (DCCV), elucidaram na manhã desta sexta-feira (10) um crime bárbaro praticadocom requintes de crueldade. Orenildo R. L., 27, foi preso acusado de matar a facadas, queimar e ocultar o corpo de Jamisson de Oliveira Alencar, 22. A execução aconteceu na noite do último feriado de finados (02), em um lago na Estrada do Anel Viário, próximo à Estrada da Penal, zona rural de Porto Velho.

A polícia chegou até o suspeito após receber um vídeo gravado no momento da morte da vítima. As imagens foram enviadas para amigos e familiares de Jamisson. Orenildo foi preso na residência onde mora, no bairro Lagoinha, zona Leste da capital.

Para a polícia, o suspeito contou que a vítima tinha dado ‘sumiço’ – vendido, um revólver calibre 38 pertencente a facção criminosa denominada como Comando Vermelho (CV) a qual vítima e acusados seriam integrantes.

Orenildo informou que no dia do crime convidou a vítima com o pretexto de cometer um suposto assalto numa propriedade rural juntamente com um comparsa conhecido como ‘Neguinho’. Os três se deslocaram em bicicletas até a região. A vítima foi morta à beira da estrada, depois levada para dentro da mata e carbonizada. Em seguida, a dupla colocou pedras ao corpo e jogou em um lago para que afundasse.

Todo o crime foi filmado pelo vulgo Neguinho e as imagens enviadas para outros membros do Comando Vermelho presos na penitenciária Urso Branco e, também para familiares da vítima. Orenildo confessou ter sido o autor das facadas e o comparsa teria ajudado na ocultação do cadáver. As investigações continuam em busca de prender Neguinho.