Balsa fica à deriva no Rio Acre e Corpo de Bombeiros tenta parar embarcação

Equipe em voadeira foi enviada ao Rio Acre para interceptar a balsa que estaria nas proximidades da Quarta Ponte.

O Corpo de Bombeiros foi acionado no início da tarde desta sexta-feira (10) para atender uma ocorrência de uma balsa que estava à deriva no Rio Acre em Rio Branco. O major Cláudio Falcão explicou que a corporação foi acionada por um popular que não deu muitos detalhes.

A balsa foi interceptada pelos bombeiros ainda na manhã desta sexta (10) nas proximidades do bairro Taquari, no Segundo Distrito da capital acreana. Segundo Falcão, eles conseguiram intercepta a embarcação de ao menos 20 metros com maior facilidade devido ao baixo nível do Rio Acre.

“Fomos informados por um popular que uma embarcação estava passando dentro do rio solta sem ninguém dentro nas proximidades da Quarta Ponte. Destacamos uma equipe com quatro militares em uma voadeira para ir de encontro com a embarcação”, falou.

Falcão explicou que nesses casos a primeira coisa a se fazer é ultrapassar a embarcação para que os militares encontrem uma parte mais estreita do rio para que o resgate seja feito.

“Temos que identificar a situação porque a gente não consegue parar uma balsa antes de analisar a situação. Vamos fazer uma espécie de atracamento embaixo do local onde ela está descendo com correntes. Temos que chegar mais rápido do que a embarcação para podermos fazer um ponto de interceptação e conseguir atracar ela e levar para a margem”, explicou.

O major falou ainda que é preciso ter cautela devido à situação e a chuva que cai na capital acreana. “Temos aí um risco de acidente, pois é uma embarcação pesada”, finalizou.