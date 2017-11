Acre celebra Dia Mundial do Hip Hop. Veja programação

“Na Resistência Pela Palavra” é a máxima escolhida para marcar as comemorações pelo Dia Mundial do Hip Hop no Acre. Uma programação vasta está sendo anunciada pelos organizadores, que chamam praticantes e simpatizantes para o evento, neste domingo, a partir das 18 horas, na Batalha da Ponte. O movimento cultural nascido nos guetos de Nova York completa 43 anos em todo o mundo, com mensagens artísticas e expressões tipicamente urbanas.

“Será o dia de curtir um bom rap, dançar break dance, fazer scratch e grafitar. Tire a sua camisa tamanho GG do armário, ponha um boné e comemore. Vai ser uma grande encontro das culturas urbanas reunidas em um grande chamado para a semana municipal de hip hop que está por vir”, diz Sammy Andrade da Silva, o Samyron do Cobras Dance e do BDR Crew de mcs hip hop organizado.

Em várias regiões de Rio Branco as comemorações acontecem em casa mesmo casa. Adeptos colocam o som no último volume, seja um rap mais underground ou mais pop. “O importante é comemorar e viver esse movimento que é a paixão de muitos jovens, e outros que já não mais tão jovens assim”, disse