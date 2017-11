Decorar sua casa para as festas de fim de ano pode ser mais fácil do que você imagina

O Natal está chegando: veja ideias para a decoração do lar – As festas de fim de ano estão próximas e algumas pessoas usam a falta de dinheiro ou de inspiração como desculpa para não fazer uma decoração especial no Natal. Mas é possível adornar o lar de forma criativa, usando materiais baratos ou até mesmo reaproveitando aqueles que já estão em casa. Listamos várias ideias originais, práticas e bonitas, que irão surpreender visualmente os convidados, se duvidar, até o Papai Noel!

Então, criamos uma galeria com várias dicas para preparar o seu lar para a chegada do Papai Noel.