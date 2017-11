No Acre, candidatos do Encceja 2017 terão que madrugar para não perder a prova; entenda

Os candidatos acreanos que vão fazer o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja), no próximo dia 19, terão que madrugar para fazer a prova. É que que os portões serão abertos em Rio Branco e no interior às 5h e fecharão as 5h45. Isso ocorre devido ao horário de verão, já que o Acre está a três horas em relação ao horário de Brasília.

Em Brasília os portões abrem às 8h e fecham às 8h45. O Exame começa a ser aplicado a partir das 6h (horário local) e às 9h em Brasília.

À tarde, no Acre, os portões abrem 11h30 e fecham às 12h45. As provas começam às 12h30 e tem limite de término às 17h.

O exame pode fornecer o diploma de ensino fundamental ou ensino médio para pessoas que não se formaram na idade escolar correta.