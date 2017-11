Monitor da Violência: dos dez homicídios monitorados no Acre, apenas duas prisões foram em flagrante

Novo levantamento feito pelo G1 mostra o andamento dos inquéritos. São dez casos em uma semana; ao todo, no Brasil, são 1.195.

Das dez mortes registradas e monitoradas no Acre em uma semana, apenas duas prisões foram feitas em flagrante, de acordo com a Polícia Civil. Três foram preventivas, um caso não teve prisão, pois foi considerado legítima defesa e quatro suspeitos ainda estão sendo procurados. Ao todo, 60% dos inquéritos já foram concluídos. Entre as vítimas, oito são homens e duas mulheres.

O G1 registrou, no período de 21 a 27 de agosto, todas as mortes violentas ocorridas no Brasil. Agora, acompanha todos esses casos. O trabalho é resultado de uma parceria do G1 com o Núcleo de Estudos da Violência (NEV) da USP e com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Com uma série de iniciativas que envolvem reportagem e análise de dados, o projeto se chama Monitor da Violência.

Dos dois acusados que foram presos em flagrante, um deles matou Antônio Jair da Silva Araújo, de 22 anos, a facadas durante uma bebedeira na zona rural de Acrelândia. Ele foi identificado e preso horas depois do crime. O inquérito foi concluído.

PÁGINA ESPECIAL: quem são as vítimas e o andamento dos casos

CARTÓRIO DA IMPUNIDADE: diretores do FBSP analisam

SEM INVESTIGAÇÃO, GRUPOS ARMADOS SE FORTALECEM: o que diz pesquisador do NEV

O irmão de Maria Cléia Derze Craveiro, de 72 anos, morta com várias tesouradas dentro da própria casa no dia 26 de agosto foi preso em flagrante acusado pelo crime. O assassinato ocorreu na Rua Hugo Carneiro, no bairro Bosque, em Rio Branco.

60% dos inquéritos dos homicídios já foram concluídos

Das dez mortes registradas no Acre em uma semana, 60% dos inquéritos já foram concluídos, de acordo com a Polícia Civil.

Dentre os casos que já foram solucionados está o de Araújo. O criminoso foi preso em flagrante horas depois próximo ao local do crime.

Uma simples discussão entre vizinhos levou Francisco Sales de Oliveira, de 33 anos, à morte. Ele homem foi morto a machadadas. O acusado foi preso preventivamente, segundo a polícia.

Outra morte que chamou atenção foi a do agente penitenciário Humberto Furtado, de 29 anos. Ele foi atingido com um tiro na cabeça no município do Bujari. Quatro pessoas foram identificadas como sendo as autoras do crime e o inquérito já foi concluído.

Natanael Fernandes de Oliveira, de 16 anos, foi morto a facadas no dia 21 de agosto, em Rio Branco. A polícia informou que ninguém foi preso pelo crime, foi o autor agiu em legítima defesa e o inquérito foi concluído.

Outro crime solucionado e considerado bárbaro foi o da idosa Maria Cléia Derze Craveiro. O irmão dela foi preso em flagrante pelo crime.

Duas pessoas foram presas preventivamente pela morte do autônomo Cezário Pinheiro Soares, de 44 anos, em Xapuri, no interior do Acre. Segundo a Polícia Civil, a vítima foi atingida a pauladas na cabeça, próximo à casa onde morava.