Monitor da violência: dois meses e meio depois, 60% dos inquéritos dos homicídios monitorados no AC já foram concluídos

Novo levantamento feito pelo G1 mostra o andamento dos inquéritos. São dez casos de 21 a 27 de agosto; ao todo, no Brasil, são 1.195.

Das dez mortes registradas no Acre no período de 21 a 27 de agosto, 60% dos inquéritos já foram concluídos, de acordo com a Polícia Civil. Quatro casos ainda seguem com as investigações em andamento. Apenas três seguem sem a identificação dos suspeitos. Entre as vítimas, oito são homens e duas mulheres.

O G1 registrou todas as mortes violentas ocorridas no Brasil nesse período. Agora, acompanha todos esses casos. O trabalho é resultado de uma parceria do G1 com o Núcleo de Estudos da Violência (NEV) da USP e com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Com uma série de iniciativas que envolvem reportagem e análise de dados, o projeto se chama Monitor da Violência.

Dentre os casos que já foram solucionados está o de Antônio Jair da Silva Araújo, de 22 anos, morto a facadas durante uma bebedeira na zona rural de Acrelândia. O criminoso foi preso em flagrante horas depois próximo ao local do crime.

Uma simples discussão entre vizinhos levou Francisco Sales de Oliveira, de 33 anos, à morte. Ele homem foi morto a machadadas em um ramal no Belo Jardim, em Rio Branco. O motivo da briga seria o aluguel atrasado de Oliveira. O acusado foi preso preventivamente, segundo a polícia.

Outra morte que chamou atenção foi a do agente penitenciário Humberto Furtado, de 29 anos. Ele foi atingido com um tiro na cabeça, no ramal da Sanacre, no município do Bujari. Quatro pessoas foram identificadas como sendo as autoras do crime e o inquérito já foi concluído.

Natanael Fernandes de Oliveira, de 16 anos, foi morto a facadas no dia 21 de agosto, em Rio Branco, no Ramal do Macarrão, no bairro Belo Jardim. A polícia informou que ninguém foi preso pelo crime, foi o autor agiu em legítima defesa e o inquérito foi concluído.

Outro crime solucionado e considerado bárbaro foi o da idosa Maria Cléia Derze Craveiro, de 72 anos, morta com várias tesouradas dentro da própria. O crime ocorreu na Rua Hugo Carneiro, no bairro Bosque, em Rio Branco. O irmão dele foi preso em flagrante pelo crime.

Duas pessoas foram presas preventivamente pela morte do autônomo Cezário Pinheiro Soares, de 44 anos, em Xapuri, no interior do Acre. Segundo a Polícia Civil, a vítima foi atingida a pauladas na cabeça, próximo à casa onde morava.

As outras quatro mortes identificadas no período ainda seguem com o inquérito em andamento. Os demais crimes ainda estão sendo investigados pela polícia. As informações foram repassadas ao G1 pela Polícia Civil do Acre.

Apuração*: Aline Nascimento, Janine Brasil, Quésia Melo e Tácita Muniz (G1 Acre).