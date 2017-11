Irmãos são resgatados pela polícia após serem encontrados dormindo em chiqueiro no interior do Acre

Três irmãos, que têm 9, 11 e 13 anos, foram encontrados dormindo sozinhos dentro de um chiqueiro, no bairro da Várzea, em Cruzeiro do Sul, interior do Acre. Eles foram resgatados pela Polícia Militar na noite desta quarta-feira (8) após uma denúncia. O local onde as crianças foram encontradas fica cerca de 20 metros da casa da família.