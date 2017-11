Família de criança com Síndrome de Down que foi agredida pela mãe deve ser ouvida em audiência

Conselho Tutelar em Rio Branco informou que a família da criança de 6 anos, que aparece sendo agredida em um vídeo pela mãe , deve ser ouvida em uma audiência na Vara da Infância e da Juventude com a promotoria.

Um vídeo, divulgado na segunda-feira (6), mostra o menino com Síndrome de Down sendo empurrado pela mãe. O Conselho Tutelar diz que tomou as providências necessárias e está acompanhando o caso.