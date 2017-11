FACÃO: Acusado de furto é surrado por populares e quase tem mão decepada

bicicleta na manhã desta quinta-feira (09) em um estabelecimento comercial, localizado na Rua Beatriz com Humaitá, bairro Teixeirão, zona Leste de Porto Velho. O suspeito, Gilvan M. C., 18, foi surrado por populares e quase teve uma das mãos decepadas a golpes de facão após furtar umabicicleta na manhã desta quinta-feira (09) em um estabelecimento comercial, localizado na Rua Beatriz com Humaitá, bairro Teixeirão, zona Leste de Porto Velho.

De acordo com informações da polícia, Gilvan chegou ao comércio em uma motocicleta e furtou a bicicleta que estava à venda no valor de R$ 700,00. Ele abandonou a moto e saiu em fuga na bike. O proprietário da bicicletaria com apoio de outros moradores da região conseguiram capturar o suspeito ainda nas proximidades.

Revoltados, alguns populares passaram a surrá-lo com socos, pontapés. Usando um facão, o grupo de pessoas desferiu golpes nas mãos de Gilvan, afirmando que ele nunca mais ia ter como praticar furto. O suspeito quase teve a mão esquerda amputada. Uma guarnição da PM foi acionada e socorreu o suspeito para o hospital João Paulo II em estado grave.

Gilvan ficou internado e preso sob escolta de agentes penitenciários. O suspeito ainda confessou que na data de ontem havia furtado a motocicleta no centro de Porto Velho.