Em um ano, implantação de Libras em rede pública regrediu e chegou apenas em 10 escolas de Rio Branco

O projeto para implantar a Linguagem Brasileira de Sinais (Libras) em escolas de ensino fundamental acabou regredindo em um ano e chegou apenas a dez escolas em Rio Branco este ano. Em 2016, 30 escolas eram atendidas com o programa Escola Acessível, Caminhos para o Bilinguismo.

O objetivo era incluir o ensino de Libras gradativamente em todas as escolas da rede pública municipal até 2021. Segundo a prefeitura, 85 escolas de ensino fundamental estão aptas para receber o projeto.

Na rede municipal da educação em Rio Branco, a Seme contabiliza 764 pessoas com deficiências, desses, oito são surdos. Para atender essa demanda, o município tem 13 profissionais, sendo seis professores de Libras, que trabalham com o projeto e também nos cursos da disciplina, quatro professores bilíngues e três mediadores habilitados em Libras, pois as crianças, além da surdez, têm outras deficiências.