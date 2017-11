CONDENADO: Acusado de estupro na Bahia é preso em Porto Velho

Porto Velho. O açougueiro, Eneias A. S., 37, acusado do crime de estupro, foi preso por força de mandado de prisão. A prisão do foragido aconteceu na madrugada desta quinta-feira (09) na Rua Neuzira Guedes, bairro Tiradentes, zona Leste dePorto Velho. O açougueiro, Eneias A. S., 37, acusado do crime de estupro, foi preso por força de mandado de prisão.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, uma guarnição da PM em patrulhamento pela região avistou um automóvel modelo Gol de cor branca. O carro se encontrava estacionado com três suspeitos dentro.

Durante a abordagem, os militares descobriram através de pesquisa, que Eneias estava foragido da Justiça pelo crime de estupro, praticado no município de Mucuri, no Estado da Bahia. O caso ocorreu no ano de 2015 e o homem possui condenação até 09/10/2036.

Eneias foi apresentado ao delegado de plantão na Central de Flagrantes.