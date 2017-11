CASO TAINÁ: PM de Monte Negro recebe denúncia de possível cativeiro

mantida em cativeiro a jovem Tainá. Durante a tarde de quarta-feira (08), a Polícia Militar de Monte Negro recebeu uma denúncia de um possível local onde estariamantida em cativeiro a jovem Tainá.

Após receber a denúncia a guarnição da polícia militar comandada pelo Sargento Carlos foi ao local e encontrou uma casa vazia com indícios que uma pessoa estaria sendo mantida como refém no local.

Segundo informações foram encontrados na residência abandona comprimidos como: Diazepam, sacolas de salgados, baton, uma corda amarrada em pedra de concreto, pacotes de leite e copos quebrados além de uma cama sem colchão.

A polícia não divulga o local, que deve ser analisado pela polícia civil e peritos de Ariquemes. Segundo informações a casa denunciada fica no perímetro urbano, as autoridades já estão sendo informadas do fato, se caso comprovado que há indícios de que a jovem estava no local, possivelmente há uma esperança de que Tainá esteja viva.

Tainá Carina de Lima Mendonça, 21, está desaparecida desde 27 de Outubro em Monte Negro.