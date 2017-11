Acre vai receber R$ 113 milhões para investir em causas ambientais, anuncia governador

Representantes do Acre devem levar propostas sobre desenvolvimento sustentável. Acre vai estar no encontro no dia 14 de novembro.

O Acre estará na 23ª Conferência do Clima da ONU, em Bonn, na Alemanha, no dia 14 de novembro para levar propostas sobre comunicação, segurança, turismo, meio ambiente e consórcio. De acordo com o governo do estado, Casa Civil, assessores, secretário e alguns parlamentares devem ir até o evento.

Porém, garante que apenas duas pessoas devem ter a viagem arcada pelo Estado. Nessa conferência, o Acre apresentará os trabalhos de desenvolvimentos sustentáveis que são praticados na região.

Essa pauta foi amplamente debatida com todos os governadores da Amazônia Legal no 16º Encontro dos Governadores da Amazônia Legal, que foi feito em Rio Branco no último mês.

Na ocasião, o Acre receberá uma garantia de R$ 113 milhões, provenientes da cooperação com os governos do Reino Unido e da Alemanha. Segundo o governador, esse dinheiro será investido em causas ambientais.

“Por exemplo, na comunidade da Reserva Chico Mendes, nós fizemos um investimento de R$ 35 milhões desses recursos passados. Esse tipo de modelo é investir em pequenas comunidades que geram uma redução da precariedade da vida e traz uma esperança por uma vida melhor”, garante o governador do Acre, Tião Viana.

O gestor diz ainda que o encontro é uma grande oportunidade para mostrar o potencial do estado para os outros países que devem estar presentes na conferência.

“O debate que mostra que somos capazes de mostrar o mundo, que somos capazes de mudar a curva do aquecimento global. Fizemos cada um a sua parte e o Acre está conseguindo, de 400% do seu produto interno bruto, em 20 anos, e reduz em 12 anos em 66% o desmatamento. Então ter a liberdade de criar e plantar com inteligência econômica e ter a responsabilidade virtuosa de conservar a natureza”, finaliza.