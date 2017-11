2ª Corrida Outubro Rosa e Novembro Azul ocorre neste sábado (11)

Segundo estimativas do Instituto Nacional do Câncer (Inca), este ano devem ser registrados 61,2 mil novos casos de câncer de próstata no Brasil. Dados do Ministério da Saúde indicam que 14.484 homens morreram em decorrência da doença no país em 2015. No Brasil, o câncer de próstata é o segundo mais comum entre os homens, atrás apenas do câncer de pele não melanoma.