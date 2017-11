NA FESTA: Convidado é preso por espancar aniversariante

de 21 anos na festa de aniversário dele. O caso aconteceu em uma residência no bairro Jardim Santana, região Leste de Porto Velho. Policiais militares do 5° Batalhão prenderam na noite de terça-feira (07) Almir Júnior F. B., 20, sob acusação de agredir um jovemde 21 anos na festa de aniversário dele. O caso aconteceu em uma residência no bairro Jardim Santana, região Leste de Porto Velho.

Conforme informações colhidas junto ao boletim de ocorrência, a vítima estava comemorando aniversário e realizava uma festa. Em dado momento, todos já estariam sob efeito de álcool, quando por motivos não esclarecidos, o suspeito partiu para cima do aniversariante, aplicando socos e pontapés. Durante as agressões, a vítima foi empurrada para cima de uma janela de vidro e acabou lesionada no braço.

Uma equipe da PM foi acionada, deu voz de prisão ao suspeito e o conduziu para a Central de Flagrantes.