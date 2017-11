Menor acredita que corpo encontrado em mala no Judia seja de sua tia desaparecida

Em Nota, o Instituto Médico Legal (IML) informou que está trabalhando na identificação do cadáver de uma mulher encontrado em estado de decomposição numa mala que foi encontrada por populares no Igarapé Judia, região do Bairro Canaã, Segundo Distrito de Rio Branco.

Por estar sem cabeça e membros como braços e pernas, a polícia de identificação estava com dificuldades para identificar o corpo, mas nas primeiras horas da manhã desta quarta-feira (08), após a divulgação nas redes de comunicação sobre o achado, uma menor compareceu a base do Instituto de identificação e através das tatuagens acredita que o corpo seja de sua tia identificada como, Marcela Andreia Ferreira Barbosa que não mantém contato com a família há pelo menos dois dias.

Para o delegado que investiga a morte, Remulo Diniz, o relato da menor agrega a investigação, mas, prefere aguardar o resultado dos exames que estão sendo realizados pelo IML, para poder afirmar a real identificação da vítima e prosseguir com as investigações.

“É prematuro afirmar a identificação e nós estamos confiando nos trabalhos do IML. Vamos ter um pouco de dificuldade devido ao estado em que foi encontrado o corpo, mas, através das tatuagens e outras marcas acredito que conseguiremos fazer a identificação. A possível sobrinha da vítima compareceu ao IML, mas, ela é menor e temos que ter cuidado com este tipo de reconhecimento pela pouca experiência”.