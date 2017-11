MAL SÚBITO? Caminhonete com bebê colide violentamente em árvore na capital

Pinheiro Machado, bairro Embratel, em Porto Velho. Um grave acidente ocorrido na tarde desta quarta-feira (08) deixou uma mulher lesionada na Avenida Rio Madeira, próximo à Av.Pinheiro Machado, bairro Embratel, em Porto Velho.

De acordo com informações obtidas no local, a mulher transitava em uma caminhonete modelo Frontier, sentido Av. Calama, quando perdeu o controle do veículo e colidiu violentamente em uma árvore no canteiro central da via. Devido ao forte impacto, a árvore foi ao chão e a mulher ficou desacordada. Um bebê que estava no banco de trás da caminhonete, por sorte não se feriu.

Testemunhas disseram que a mulher vinha fazendo zigue-zague na avenida e possivelmente teria sofrido um mal súbito. Ela foi socorrida para o hospital João Paulo II, juntamente com a criança em estado de choque.