Laboratório de Entomologia da Ufac recebe crianças

Alunos da escola Maple Bear se encantaram durante visita orientada no Laboratório de Entomologia da Universidade Federal do Acre (Ufac), na manhã desta quarta-feira, 8. Os pequenos visitantes mostraram curiosidade e atenção pelas coleções didáticas expostas.

Marina Strapasson, 5, passeava os olhos admirados pelas bancadas do laboratório, repletas de formas e cores. “Eu nunca tinha visto um bicho-palha de perto, nem uma borboleta dessa cor e tamanho voando por aí”, surpreendia-se. “Toquei em todos. Não tive medo de nenhum, porque eles são bonzinhos pra gente.”

Ao lado, Mariana Soares, 4, apreciava as borboletas. “De tudo daqui, o que eu mais gostei foi dessa borboleta; porque ela é rosa”, resumia. Parte da coleção didática do laboratório contempla mais de 30 ordens distintas de insetos, entre mariposas, gafanhotos, besouros, joaninhas, larvas etc.

De acordo com uma das professoras da turma, Bárbara Rego, a ideia da visita foi incrementar ensino e aprendizagem dos alunos, que puderam conhecer algumas espécies mais de perto. “Fizemos todas as pesquisas na sala de aula. O próximo passo seria as crianças trazerem insetos de casa, mas consideramos que apareceriam somente os mais comuns”, disse. “Então, optamos por trazê-las para que pudessem ver de pertinho toda essa diversidade. E deu certo. Elas ficaram muito empolgadas.”

O Laboratório de Entomologia da Ufac passou, recentemente, por uma revitalização que incluiu a instalação de novos equipamentos para catalogação e armazenamento, além de climatização. A aquisição de lupas e bancadas especiais para o ensino estão em fase de licitação.

O espaço tem capacidade para atender 40 estudantes das disciplinas de Entomologia Básica, Entomologia Florestal, Entomologia Agrícola e Entomologia Florestal Aplicada, dos cursos de Engenharia Agronômica e Engenharia Florestal. O coordenador do laboratório é o professor Adalberto Hipólito, com apoio do professor Tiago Georg Pikart e do técnico-administrativo Lucas Lopes, um dos responsáveis pelo espaço. Também conta com a ajuda de monitores, estagiários, bolsistas de iniciação científica e pós-graduandos.

“Todos os exemplares são oriundos de atividades dessas disciplinas. O material chega aqui e é separado para essas coleções didáticas, que são utilizadas para o ensino e para coleções científicas”, contou Lucas Lopes. “Futuramente, essas coleções científicas integrarão um museu para atender nossos estudantes, estudantes visitantes e pesquisadores da nossa região e de outras universidades.”