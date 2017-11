Justiça autoriza que intimações sejam expedidas pelo WhatsApp em Rio Branco

A exemplo de outros tribunais do Brasil, o Tribunal de Justiça do Acre (TJ-AC) também vai começar a usar o aplicativo de mensagem, WhatsApp, para expedir intimações da Comarca de Rio Branco.

A portaria foi publicada no Diário da Justiça desta segunda-feira (6) e autoriza o novo procedimento de intimação na Comarca de Rio Branco, no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, Criminais e Fazenda Pública.

O documento é assinado pela presidente do TJ-AC, a desembargadora Denise Bonfim; o vice-presidente, desembargador Francisco Djalma e também pela corregedora-geral, desembargadora Waldirene Cordeiro, e pode ser acessado a partir da página 140 do diário.

“As intimações, feitas no SAJ [Sistema de Automação Judiciária] e remetidas por aplicativo de envio de mensagens eletrônicas, serão encaminhadas a partir das Secretarias das Unidades Judiciárias, com a utilização de aparelho celular institucional destinado exclusivamente para essa finalidade. No perfil do WhatsApp destinado às Secretarias constará no local da imagem o brasão do TJ-AC”, explica a portaria.