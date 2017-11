Jovem é assassinado com tiro na testa e outro fica ferido no Mocinha Magalhães

Era só uma aparente calmaria no bairro Mocinha Magalhães, que voltou a ter registro de assassinato. Na noite desta terça-feira, 07, José de Oliveira Teodósio Junior, de 26 anos, foi morto com um tiro na testa na rua da Banana. Outro rapaz que estava com ele foi baleado, mas socorrido foi levado ao Pronto Socorro.

Testemunhas informaram que os dois conversavam na calçada quando um homem se aproximou em uma bicicleta e efetuou os disparos.

Junior foi alvejado com um tiro na testa e foi atendido por uma unidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas não resistiu e morreu no interior da viatura.

O outro ferido procurou atendimento por conta própria e deu entrada no Pronto Socorro de Rio Branco onde passou por cirurgia e não corre riscos de morte.

O fato foi registrado na Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa.