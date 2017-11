Jovem confessa crime em vídeo e ri ao contar como matou amigo: ‘ele tava de joelho e só caiu’

Wesley Marinho de Oliveira, de 18 anos, foi morto com um tiro de escopeta na cabeça e a motivação, segundo o autor, foi porque ele também já teria o ameaçado. O corpo foi encontrado por moradores em um campo de futebol no bairro Cruzeirinho Novo.

Em seguida, ele diz que rendeu Oliveira.”Bora ajoelha. Ele só disse ‘ah’ e eu só pá [simula o tiro com as mãos]. Ele tava de joelho e só caiu”, conta.

Durante a confissão, Henrique ri e também simula como a vítima foi executada. No restante do vídeo ele conta que conheceu Oliveira em uma festa há um e que estavam armando para matá-lo.

Além do tiro, ele conta que chegou a agredir a vítima com pauladas. A escopeta e o cartucho usados no crime foram apreendidos. Henrique vai ser encaminhado para o presídio Manoel Neri, em Cruzeiro do Sul, onde vai responder pelo homicídio.