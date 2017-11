Homem morto em troca de tiros com a PM era investigado por roubar arma de vigilante no Detran

A Polícia Civil divulgou, nesta quarta-feira (8), que Maike Magno, que morreu em confronto com a PM-AC na madrugada de segunda (6), era investigado pelo assalto na sede do Departamento de Trânsito do Acre (Detran) na cidade de Senador Guiomard, interior do Acre, no último dia 25. Na ocasião, Magno teria rendido o vigilante e roubado a arma dele. A ação foi gravada pela câmera de segurança do local.