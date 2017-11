Funcionários da Prefeitura alegam que atual diretoria abandonou o Sindissem

Nossa reportagem tentou um contato com o atual presidente Adalberto Alves, no entanto, seu telefone só deu na caixa postal

A sede campestre do Sindicato dos Servidores Municipais de Sena Madureira (SINDISSEM), localizada no Bairro Bom Sucesso, está abandonada. A denúncia foi feita nesta manhã ao Senaonline.net por funcionários da Prefeitura que estiveram no local.

Diógenes Ramalho, Carlos Dávila e Zeca Mendonça alegam que a atual diretoria abandonou a principal área de lazer dos servidores públicos. “O que a gente ver é que o local está realmente em situação de abandono. Aqui existe um presidente, um vice-presidente e outros funcionários que não aparecem mais para cumprir seus horários de trabalho. O Bar está fechado, o salão de festas em situação crítica, o campo de futebol também, enfim, é lamentável. Quando saímos da diretoria, deixamos dinheiro em conta. Já pedi a prestação de contas do atual presidente e o mesmo se negou a repassar os dados”, comentou Diógenes Ramalho, ex-presidente do local.

Quem também está muito revoltado com a situação de abandono do Sindissem é o funcionário público Carlos Dávila. Ele lembrou que a referida área foi comprada na gestão do prefeito Normando Sales e que já foi palco de grandes eventos. Hoje, porém, encontra-se num patamar lastimável. “Compramos essa área com o dinheiro dos próprios sócios. O local foi administrado com muito lazer, muito futebol entre os sócios, mas hoje encontra-se numa situação crítica. Todos os meses, nós sócios, pagamos uma taxa de contribuição. Esse dinheiro está indo pra onde? Não pode continuar assim, precisamos fazer alguma coisa”, salientou.

Nossa reportagem tentou um contato com o atual presidente Adalberto Alves, no entanto, seu telefone só deu na caixa postal. Mesmo assim, o espaço no site continua aberto caso o mesmo queira se pronunciar sobre a denúncia.