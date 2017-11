Forças de segurança prendem acusado de homicídios no bairro Seis de Agosto

Preso pela Polícia Militar na tarde de ontem, 07, no Recanto dos Buritis, Wendel Silva de Souza Junior, de 22 anos, responde por inquéritos na Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) e na Delegacia Especializada de Combate a Roubos e Extorsões (DECORE).

Ele foi identificado como o autor de assaltos na capital e também é investigado, por dois crimes de homicídio, sendo um deles ocorrido no bairro Seis de Agosto no mês passado e o outro no bairro Canaã.

O acusado foi preso pela guarnição do 2º Batalhão da Polícia Militar em posse de uma arma de fogo, colete balístico, dinheiro e drogas, em cumprimento de mandado de prisão dentro de uma residência localizada no Recanto dos Buritis.

A apresentação da prisão foi feita na manhã desta quarta-feira, 08, na Divisão de Investigações Criminais (DIC) pelo delegado responsável pelas investigações, Remulo Diniz. “Um bom trabalho desenvolvido pela Polícia Militar que resultou na prisão dessa pessoa que já estava sendo investigado pela DHPP e Pela DECORE onde já existem dois processos contra ele. Wendell é acusado de cometer vários roubos e assassinatos na região do Recanto dos Buritis e Seis de Agosto”, esclareceu o delegado.

Após o cumprimento do mandado de prisão, o acusado foi encaminhado à delegacia onde foi reconhecido por três vitimas e em seguida foi encaminhado ao Presídio Francisco de Oliveira Conde (Foc).