Em menos de 24 horas, PM recupera veículo que foi roubado em Rio Branco

Um acionamento via Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) mobilizou os militares do 2° batalhão a recuperarem um veículo Fiat Palio, placa MZP 3841, subtraído nessa terça- feira, 7, no bairro Bosque. A ação operacional desencadeada pela guarnição ocorreu no Recanto dos Buritis, após uma abordagem policial.

De acordo com os policiais, depois de receberem a ocorrência via rede rádio, deslocaram-se até as imediações onde supostamente estaria o veículo e os demais envolvidos no crime. A guarnição iniciou um patrulhamento na tentativa de visualizar o carro e, após as buscas, conseguiram localizá-lo.

Os ocupantes do automóvel, quando perceberam a aproximação da guarnição, abandonaram o carro e iniciaram um tentativa de fuga que foi frustrada pelos militares.

Os agentes envolvidos no crime, juntamente com o veículo, foram conduzidos para a Delegacia Central de Flagrantes (Defla) onde serão realizadas as medidas cabíveis ao caso.