Detran instala semáforos com sinais sonoros para pessoas cegas em Rio Branco

Ao todo, 15 semáforos com sinais sonoros já foram instalados na capital. Detran-AC afirma que objetivo é garantir acessibilidade a pessoas com deficiência.

O Departamento de Trânsito do Acre (Detran-AC) iniciou a instalação de sinais sonoros nos semáforos de Rio Branco. Ao todo, 15 equipamentos já foram instalados e funcionam informando as pessoas com deficiência visual os períodos em que o sinal está verde, vermelho intermitente e vermelho fixo para que possam atravessar a rua em segurança.

Ao G1, a coordenadora de Engenharia de Trânsito do Detran-AC, Naiana Cavalcante, explica que por enquanto a sinalização sonora foi aplicada somente em Rio Branco. No entanto, com a nova resolução do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), todas as cidades devem se padronizar até 2020.

“Em Rio Branco, antes dessa resolução, nós [Detran-AC] já tínhamos um acordo com o Ministério Público e com a RBTrans para tornar acessível dez pontos de semáforos por ano. Isso seria feito por meio de acesso com rampas, calçadas no semáforo e a “botoeira” sonora. Já alcançamos 15 pontos este ano, sendo que seriam apenas dez”, afirma.

Novos pontos devem ser instalados a partir de 2018. Naiana afirma que a medida é necessária pois as pessoas com deficiência estão tendo maior acesso ao mercado de trabalho e escolas. Por isso, elas precisam se locomover de forma mais segura no trânsito.

“Essas pessoas estão cada vez mais independentes e se locomovem sozinhas na cidade. Elas precisam ter essa segurança e saber que podem contar com essa acessibilidade”, finaliza.

Detran-AC afirma que 15 pontos sonoros já foram instalados em Rio Branco somente este ano (Foto: Divulgação/Detran-AC)