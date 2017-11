Corpo de homem vítima de assassinato é resgatado em matagal no bairro Papoco

O corpo de um homem ainda não identificado foi resgatado em um matagal às margens do rio Acre, no bairro Dom Giocondo (Papoco), em Rio Branco, na tarde desta quarta-feira, 08, por homens do Corpo de Bombeiros, policiais militares e agentes da Polícia Civil.

Informações dão conta que o homem foi vítima de assassinato no final da manhã desta quarta. Testemunhas disseram que viram ele correndo sendo perseguido por pelo menos 15 homens. O homem foi assassinado a tiros.

“Ao chegar aqui populares disseram que o homem teria sido tirado de casa por essas pessoas no bairro Papoco e levado até o local do crime onde fizeram uma espécie de julgamento. Ele teria sido agredido e morto com dois disparos de arma de fogo”, disse o delegado Rêmulo Diniz, titular da Delegacia de Homicídios.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal para ser submetido a identificação.