Coordenadora de educandário repudia propaganda de agente penitenciário durante doação

A coordenadora geral do Educandário Santa Margarida, Rita Batista, não gostou da publicidade feita nesta segunda-feira, 07, no Facebook, pelo agente penitenciário e ativista político Renê Fontes, pré-candidato do PSDB a deputado estadual, que durante uma doação de café da manhã do Iapen à entidade propagou que no Educandário “só tinha bolachas para servir às 30 crianças que estão sob nossa custódia”.

Rita desmentiu a informação de Renê e afirmou que as crianças “comem seis vezes por dia”, ao contrário do que disse Renê. Para ela, o agente penitenciário buscou se promover.

“Ele não salvou o dia das crianças. Porque as crianças do Educandário comem seis vezes por dia. Esse tipo de doação que você traz e quer se promover em cima não é bem vinda. Aquele que dá com a mão direita que a mão esquerda não veja. As crianças são muito bem alimentadas. Ele precisa angariar votos, mas não é em cima das crianças”, diz Rita.

A refeição foi doada pelo Instituto de Administração Penitenciária ao Educandário Santa Margarida depois que os presos do Comando Vermelho anunciaram greve de fome.

No Facebook, Renê relatou:

“Os presos iniciaram hoje pela manhã uma greve de fome. Aproveitamos o que iria ser jogado fora e levamos a instituições solidárias. O relato da secretária do educandário marcou meu dia: “hoje só tinha bolachas para servir às 30 crianças que estão sob nossa custódia.”