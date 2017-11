Centro de Integração Empresa Escola seleciona estagiários em diversas áreas; inscrições até 17 de novembro

Uma nova seleção de estagiários foi aberta pelo Centro de Integração Empresa Escola (CIEE). Na lista das áreas de atuação, 17 cursos serão aceitos pela instituição. Todos os selecionados vão atuar junto às secretarias de Estado. As inscrições seguem até o dia 17 de novembro.

Os documentos pessoais devem ser entregues, gratuitamente, na sede do CIEE, localizada à Avenida Getúlio Vargas, n° 3.640, Conjunto Procon, das 8 horas às 17 horas. No rol de documentos, currículo profissional, cópia do RG, CPF, Declaração de Matrícula e Histórico Escolar atualizado, e, ainda, o comprovante de endereço.

Podem participar acadêmicos dos seguintes cursos: Análise de sistemas, Artes Cênicas, Ciências biológicas, Ciências contábeis, Direito, História, Letras inglês, Letras português, Física, Música, Pedagogia, Serviço Social, Sistemas de informação, Técnico em Administração, Tecnologia em Gestão Ambiental, Tecnologia em Administração de Redes de Computadores, e Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos.

Vale lembrar que é necessários ter idade mínima de 16 anos e disponibilidade de 20 horas ou 30 horas semanais para o estágios. Além disso, todos os candidatos devem estar matriculados a partir do 2º período do curso.