Acusado de tentativa de homicídio em Sena é condenado a 11 anos de prisão

O júri popular condenou no final da tarde desta quarta-feira JOSÉ EDSON GOMES DE LIMA que tentou matar a vítima

O júri popular condenou no final da tarde desta quarta-feira JOSÉ EDSON GOMES DE LIMA que tentou matar a vítima RONALEUDO OLIVEIRA DO NASCIMENTO com dois disparos de arma de fogo. De acordo com os autos do processo o acusado praticou o ato criminoso a noite, num horário de pouca movimentação de pessoas, demonstrando maior audácia e ímpeto de impunidade, dificultando ainda eventual socorro à vítima. Consta também nos autos que o motivo da tentativa foi dívida de drogas.

O réu utilizou uma arma de fogo de alto poder lesivo (escopeta) para atingir seu intento, o Juiz Fabio Farias, fixo a pena base em 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Porém a pena foi diminuída em 1/3 (um terço), fixando a pena definitiva em 11 (onze) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado.

Destaca-se a firme atuação do promotor Júlio César de Medeiros que pediu a condenação do réu.