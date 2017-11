Acreanos reclamam de novo reajuste no preço do combustível: ‘é deixar o carro na garagem ou vender’

Motoristas adotam medidas para tentar economizar. Aumento foi anunciado nesta segunda-feira (11).

O Acre lidera o ranking quando o assunto é o preço do combustível mais caro do Brasil. E um novo aumento está previsto para esta semana, o que fez muitos acreanos reclamarem de mais um reajuste que vai pesar no bolso.

A Petrobras autorizou nesta segunda-feira (6) alta de 2,3% para a gasolina e aumento de 1,9% para o diesel nas suas refinarias devido, principalmente, ao aumento das cotações dos produtos e do petróleo no mercado internacional.

E, para muitos, andar de carro virou luxo. Ronivon da Silva é agricultor e trabalha diariamente com carro, caminhão e trator. Segundo ele, está cada vez mais difícil achar alternativas para driblar esses aumentos.

“O custo está muito alto pra gente, tanto na gasolina como no diesel. A gente já deixou de usar carro e usa moto. A gente já diminuiu a viagem, que a gente mora em interior. Em vez de vir [para a cidade] duas ou três vezes na semana, vem uma vez só. São várias economias para não gastar o que tem e chegar no fim do mês e não conseguir pagar as contas”, explica.

Se os aumentos continuarem, ele pretende adotar uma solução que não é tão simples. “Parar o carro e deixar na garagem ou vender. Essa é a solução”, lamenta.

O Sindicato dos Postos de Combustíveis do Acre considerou a nova medida da Petrobrás preocupante. Segundo a categoria, a principal responsável pelo aumento é a alta carga tributária que sobre os combustíveis. Para eles, os revendedores não têm outra alternativa a não ser repassar os aumentos ao consumidor.

Em apenas um mês, o preço da gasolina nas refinarias já acumula aumento de 9%. E, para quem mora no estado com a gasolina mais cara do país, está cada vez mais difícil.

O autônomo Erick Gonçalves conta que já se desfez do carro porque não tinha condições de mantê-lo.

“A inflação aumenta, aumenta a gasolina e aumenta tudo. Acho que é uma falta de vergonha. Rouba o Brasil todinho e quem paga o pato somos nós. Vendi o carro e comprei duas motos, uma para mim e outra para minha esposa, porque não tem mais condições”, finaliza.