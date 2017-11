Acre tem quatro rodovias com trechos em estado péssimo, aponta pesquisa da CNT

O Acre tem seis rodovias em estado geral péssimo, segundo uma pesquisa feita pela Confederação Nacional do Transporte (CNT) divulgada na terça-feira (7). A 21ª edição da pesquisa aponta que as rodovias AC-10, AC-307, BR-364 e AC-405 são as que apresentam os trechos com problemas mais graves.

Na classificação dessas rodovias, aparecem problemas como pavimentação ruim, falta ou nenhuma sinalização e péssima geometria da via. A CNT fez também um levantamento de apoio nas rodovias do Acre. Em 31 km entre as estradas AC-405 e BR-364, o estudo apontou que não foram encontradas borracharias, oficinas, postos gasolina, restaurantes ou lanchonetes.

No entanto, em 747 km somente da BR-364, a equipe de pesquisa apontou mais de 80 borracharias, mais de 40 concessionárias e oficinas mecânicas, 125 postos de gasolina e quase 30 restaurantes.

A pesquisa avaliou e classificou as estradas em quatro características. No estado geral, nenhuma estrada foi avaliada como estado ótimo nos 1.348 km percorridos. Desse total, somente 30 km tem pavimento considerado ótimo, e 111 km com uma sinalização boa.

Ainda na tabela, 510 km da extensão avaliados estão em péssimas condições, 429 km tem péssimo pavimento e 471 km possuem sinalização ruim, além de 114 km com péssima geometria de via.

Pavimento

Dentro da extensão avaliada de 1.348 km, mais de 95% das estradas são de pista simples de mão dupla e somente 4,6% tem pista dupla com faixa central. Mais de 24% do pavimento está destruído, 6,7% das superfícies das rodovias apresentam afundamentos, ondulações e buracos. Outros 5,1% têm remendos.

Somente 10,4%, total de 140 km dentro da extensão avaliada, está em perfeitas condições de pavimento.

Sinalização