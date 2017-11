Acre é o segundo estado com menor número de mortes no trânsito, aponta estudo

Segundo dados estatísticos do Retrato da Segurança Viária 2017, feito pela Companhia de Bebidas das Américas (Ambev) e parceiros, aponta o Acre como o segundo estado brasileiro com menor número de mortes no trânsito.

A pesquisa leva em consideração dados de 2015 e indica que no Acre foram registrados 115 óbitos em decorrência de acidentes nas vias, um número 17% menor que no ano anterior, ficando atrás apenas do Amapá, que apresentou 93 mortes no trânsito.

Em maio de 2017, o Acre ultrapassou a meta de redução de mortes no trânsito apontada pela ONU, que era de 50% em um período de dez anos. Em apenas seis anos o estado atingiu uma redução de 58 % no número de mortes nas vias, ao passo que o aumento da frota foi de 38% e o crescimento da população, de 9%.

Os dados mais atuais do Departamento Estadual de Trânsito (Detran) mostram que, se for levado em consideração o índice de vítimas fatais para cada dez mil habitantes, comparando os períodos de janeiro a setembro dos anos de 2016 e 2017, a redução de mortes em vias estaduais é de 40,54%, sendo 53 mortes no ano passado e 33 no ano atual.

A quantidade de acidentes de trânsito que fazem vítimas fatais também reduziu em 43,48%, além da quantidade geral de acidentes de trânsito nas vias estaduais que teve uma queda de 14,14%.

Dados nacionais – O Retrato da Segurança Viária 2017 mostra que o Brasil registrou uma baixa histórica no indicador de mortalidade devido a acidentes. O número absoluto das fatalidades, nas ruas e estradas do país, apresenta redução de 16%, levando em consideração o período entre 2010, ano em que o Brasil aderiu à Década de Segurança no Trânsito da Organização das Nações Unidas (ONU), e 2015.