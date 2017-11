ABUSADO: Haitiano diz que transou com mulher de amigo e é preso após agredi-la

Um haitiano identificado como Bictho D., 35, foi preso no final da manhã desta quarta-feira (08) após ser acusado de agredir uma mulher de 26 anos da mesma nacionalidade. O crime ocorreu em uma vila de apartamentos no bairro Nova Porto Velho, na capital de Rondônia.

A mulher informou que foi até o local tomar satisfação com o suspeito que teria mandado áudios para o celular do companheiro dela afirmando que havia mantido relações sexuais com ela.

Houve acirrada discussão e durante o bate boca, Bictho desferiu socos e empurrões na estrangeira, que teve parte da roupa que usava rasgada. Para se defender, a vítima conseguiu arranhar o agressor na região do tórax.

A Polícia Militar foi acionada e prendeu o haitiano. Ele foi encaminhado para a Central Flagrantes.