Superintendente do DNIT diz que vai processar tucano Luiz Gonzaga por difamação

“Agora este cidadão extrapolou todos os limites possíveis… Agora vai ter que provar o que está falando… Porque vamos ingressar com uma ação contra ele por difamação e tudo mais que for de Direito… Completo absurdo…”, disse o superintendente do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), Thiago Caetano, sobre as declarações do deputado Luiz Gonzaga (PSDB), que acusou o DNIT de apagar provas de irregularidades cometidas pelas administrações petistas nas obras de recuperação da BR-364.

Segundo pronunciamento do deputado Luiz Gonzaga na tribuna da Aleac, a obra de recuperação que está sendo realizada pelo DNIT estaria apagando provas que podem apontar novas irregularidades da obra. “Passaram uma máquina que foi destruindo tudo. Depois voltaram a colocaram novamente. Depois colocaram mais uma camada de material para depois colocar 1,5 sentimento de brita. Isso é um crime que deve ser investigado. Estão apagando provas”, destaca o tucano, ao levantar a suspeita de uma manobra do órgão para proteger o governo petista.

O superintendente do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes no Acre, Thiago Caetano disse que foi surpreendido pela denúncia de Luiz Gonzaga. Ele disse que vai entrar com uma ação na Justiça para o deputado apresentar provas de sua denúncia. “Não me ligou, ninguém entrou em contato comigo. Foi feita um monte de denúncia infundada e quem denuncia alguém de um crime sem ter provas tem que responder por isso. Nós vamos procurar nossos direitos e cada um vai ter que responder pelos seus atos”, enfatiza.