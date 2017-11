Saúde quer atender mais de 2,8 mil homens durante Novembro Azul em Cruzeiro do Sul

O coordenador da Saúde do Homem, Gilmar Giles, disse que as ações vão começar a partir do dia 10 deste mês. “Aí começam os atendimentos, será dada uma atenção especial ao público masculino da nossa cidade”, afirmou.

Além das consultas, palestras estão organizadas para ocorrer do dia 16 a 22 nas Escola Craveiro Costa, Valério Caldas, Universidade Federal do Acre e na Cidade da Justiça. As atividades são voltadas para informações sobre o câncer de próstata, que é o segundo que mais mata homens, ficando apenas atrás do câncer de pulmão.