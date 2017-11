Refeição rejeitada por facção durante greve de fome em presídio do Acre é doada

Em protesto contra a decisão do ministro Alexandre de Moraes, do STF, que, em decisão no dia 04 de outubro, rejeitou a transferência de presidiários a seus estados de origem, membros da facção criminosa Comando Vermelho iniciaram uma greve de fome na manhã desta terça-feira, 07, no pavilhão A do Presídio Estadual Francisco D’Oliveira Conde, em Rio Branco. No pavilhão há pouco mais de 600 detentos. Eles também protestam contra a lotação no pavilhão.

“Os presos iniciaram hoje pela manhã uma greve de fome. Aproveitamos o que iria ser jogado fora e levamos a instituições solidárias. O relato da secretária do educandário marcou meu dia: “hoje só tinha bolachas para servir às 30 crianças que estão sob nossa custódia”, informou o agente penitenciário Renê Fontes.

O pedido para o não regresso de presos para seus estados de origem foi feito pela Defensoria Pública da União sob a alegação de que o cumprimento de pena em presídios federais tem tempo determinado.