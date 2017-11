PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILEIA

AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N° 06/2017

OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para requalificação de vias, visando o recapeamento e construção de passeio público, no município de Brasiléia/AC, fruto do Contrato de Repasse nº 823072/2015. Data de Abertura: 22 de novembro de 2017, ás 09h00min. O Edital e seus anexos encontram-se a disposição dos interessados para consulta e aquisição, de segunda a sexta-feira das 07h00min às 12h00min e das 14h00min às 17h00min, na sala da Comissão Permanente de Licitação, na sede da Prefeitura Municipal de Brasiléia, sito a Av. Prefeito Rolando Moreira, nº 198 – Centro e no endereço eletrônico: brasileia.ac.gov.br/licitações. Os interessados deverão comparecer munidos com respectivos carimbos e do CNPJ.

Retirada: De 07 a 21 de novembro de 2017.

Brasiléia/AC, 06 de novembro de 2017.

Missias Arthur Anthunes – Presidente da CPL.