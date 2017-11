PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILEIA

Aviso de Licitação

Pregão Presencial – SRP – nº 35/2017

Processo Administrativo nº 061/2017.

OBJETO: Registro de Preços para futura contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva, corretiva e instalação de aparelhos de ar condicionado, com fornecimento de peças, para atender a demanda da Prefeitura Municipal de Brasiléia/AC.

Data de abertura: 24 de novembro de 2017, ás 09h00min.

O Edital e seus anexos encontram-se a disposição dos interessados para consulta e aquisição, de segunda a sexta-feira das 07h00min às 13h00min, no período de 08 a 23 de novembro, na sala da Comissão Permanente de Licitação, na sede da Prefeitura Municipal de Brasiléia, sito a Av. Prefeito Rolando Moreira, nº 198 – Centro. Os interessados deverão comparecer munidos com respectivos carimbos e do CNPJ e mídias digitais portáteis.

Brasiléia/AC, 07 de novembro de 2017.

Missias Arthur – Pregoeiro.