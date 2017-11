Polícia Militar frustra reunião criminosa e aprende arma de fogo e drogas

Guarnições do 2º Batalhão de Polícia Militar (2º BPM) frustraram na manhã desta terça-feira, 07, uma reunião criminosa no bairro Recanto dos Buritis, região do 2º distrito da capital. Na ação três pessoas foram presas e armas de fogo, munições e drogas foram apreendidas.

As equipes militares foram acionadas via Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) para averiguar uma denúncia de uma reunião criminosa em uma residência no bairro. Ao chegar ao endereço, alguns suspeitos ao notarem a presença policial tentaram se evadir, mas foram detidos pelos militares. Na busca domiciliar foram encontrados uma arma de fogo, espingarda calibre 16, quatro cartuchos intactos, dois coletes balísticos, 35 trouxinhas de cocaína, 10 tabletes de maconha e algumas sementes da mesma substância. Durante a ação policial também foi constatado dois mandados de prisão em aberto contra um dos autores. Todos foram presos e encaminhados para Delegacia Central de Flagrantes.