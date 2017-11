Playboy que assaltou lojas e bares de alto padrão em Rio Branco é reconhecido pelo tênis e relógio

Um assaltante foi preso pela policia militar na madrugada desta terça-feira dentro do Pronto Socorro de Rio Branco. Tallis da Silva Santos é investigado por três a estabelecimentos comerciais da capital. Em dois deles os alvos foram bares de alto padrão. Um das provas que coloca o acusado no cenário dos crimes é um par de tênis. Tallis usava o mesmo calçado para assaltar e também para se divertir nas baladas, como mostram fotografias divulgadas pela policia. Em outra imagem o criminoso aparece que a mesma camisa que utilizou durante um dos crimes. Câmeras de vigilância ajudaram a localizar o suspeito. Alem desse fato, tallis foi reconhecido por todas as vitimas.

