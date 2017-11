Novo golpe usa e-mail falso de cancelamento da Netflix

Fique atento para não ser a próxima vítima

Se você recebeu um e-mail recente de suspensão da assinatura da Netflix, cuidado: pode ser um golpe. A empresa de segurança digital MailGuard alerta que clientes estão sendo induzidos a entrar em um site malicioso, após receber um aviso de que a conta do serviço expirou.

O que surpreende neste ataque de phishing é o cuidado que os hackers tiveram com a identidade visual, que é bastante similar ao site original. É preciso ficar atento pois golpe circula em inglês com uma URL que não é a original do serviço streaming.

Para não cair no golpe, o site ‘Techtudo” lembra que a mensagem real da Netflix não fala em suspensão da conta, e sim, em atualizar dados de pagamento. Fora isso, em muitos casos, a fraude não revela o nome do usuário – o que pode caracterizar o golpe.