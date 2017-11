“No PRP não entra secretário nem político com mandato”, diz Julinho ao negar legenda para Gemil e Chico Viga

O presidente regional do PRP, Júlio César – o Julinho – confirmou na manhã desta terça-feira (7), que negou legenda para o secretário de saúde, Gemil Júnior e o ex-deputado Chico Viga. “No PRP não entra secretário nem político com mandato. Não adianta apelar por interferência externa”, diz Julinho.

O dirigente afirma há pedido que possa mudar sua forma de dirigir o PRP. “Os caras têm que entender que o governador manda no PT não manda no PRP. Se ele quiser tirar o PRP da Frente Popular a gente não pensa duas vezes. Já sai uma vez, para sair a segunda não penso duas vezes”, dispara Júlio César.

Ele justifica que seu posicionamento é porque foi o único dirigente de pequeno partido da Frente Popular que conseguiu eleger 15 deputados e 11 vereadores dentro do projeto da coligação. “Sou o único que fez 2% dos votos em todas as eleições. Hoje o PRP tem 23 nomes, todos acima de mil votos”, enfatiza

Júlio César informa que PRP, PRB, PSDC, PSOL, PHS, Podemos, PMB, PPL formaram uma coligação que tem como principal objetivo eleger três deputados estaduais. Outra informação do dirigente é que os nanicos da FPA sairão com uma chapinha para disputar as cadeiras de deputado federal.

“Não vão pensar que me atrelam por cargos, eu faço política, estou fazendo partido. É determinação da nacional que tem que fazer a chapinha. PRP, PSOL, PSDC e PV têm condições de eleger pelo menos um deputado federal. Não entramos no chapão encabeçado pelo PT”, finaliza Julinho.