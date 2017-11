Morre o produtor de eventos Edmilson Filho, o Neco Produções, em Rio Branco

Edmilson Félix Filho, o Neco, 57 anos, conhecido produtor de eventos, morreu na madrugada desta terça-feira, 7, de infarto. Neco também assessorava o senador Sérgio Petecão (PSD), de quem também era amigo.

Neco foi responsável por promover algumas das edições do Festival do Açaí de Feijó e ultimamente vinha realizando shows de humor em Rio Branco. Foi ele o responsável por trazer ao Acre recentemente os humoristas Whindersson Nunes e Tiririca.

Neco era filho da servidora estadual aposentada Eloisa Abud. Nos anos 1980, ele foi servidor do extinto Banco do Estado do Acre (Banacre). Neco deixa uma filha, a Priscila Félix, e a mulher com quem convivia recentemente, Dayane Souza.

No Facebook, vários amigos de Edmilson Filho manifestam pesar pelo seu falecimento.