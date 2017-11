Luiz Gonzaga afirma que DNIT apaga as provas de crimes cometidos pelo PT na BR-364

O deputado Luiz Gonzaga (PSDB) fez uma denúncia grave na tribuna da Aleac na manhã desta terça-feira (7). Ele afirma que o serviço de recuperação realizado pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) pode estar apagando as provas de irregularidades cometidas pelos governos do PT do Acre que foram responsáveis pela execução das obras da BR-364 por vários anos.

“Me surpreendeu quando diziam que estrada estava boa. Realmente, entre Sena e Feijó, eles fizeram um trabalho razoável, colocaram 1,5 centímetro de pedra, mas nesse trecho algo mais também chamou atenção. Tinha um trecho que funcionava bem, alguns lugares precisavam apenas de reparos e pasmem o DNIT simplesmente arrancou todo aquele asfalto”, ressalta Luiz Gonzaga.

Segundo Gonzaga, a obra de recuperação do DNIT estaria apagando provas que podem apontar novas irregularidades da obra. “Passaram uma máquina que foi destruindo tudo. Depois voltaram a colocaram novamente. Depois colocaram mais uma camada de material para depois colocar 1,5 de brita. Isso é um crime que deve ser investigado. Estão apagando provas”, enfatiza.

O deputado questiona ainda, “como é que se tira um asfalta que dá trafegabilidade para colocar 1,5 centímetro de brita? Por que fizeram isso? Alí existem fortes suspeitas que fizeram aquilo para destruir provas que não serão detectadas em possível fiscalização futura. Num pequeno trecho já encontraram provas de desvio de R$ 700 milhões”, destaca o oposicionista.

Para ele, há um conluio para evitar que novas fiscalizações possam ser feitas. “E tem mais, entre Tarauacá e Cruzeiro do Sul, é outra empresa que está fazendo o serviço. Simplesmente está fazendo uma porcaria, trechos que foram feitos em duas semanas já apresentaram falhas. Houve uma troca de engenheiro. O novo engenheiro atestou que o serviço foi mal feito”, destaca Luiz Gonzaga.